Этими продуктами можно «заесть» стресс

Что подходит для поднятия настроения

Если вы столкнулись с повышенной усталостью или стрессом, допустимо побаловать себя йогуртом или шоколадом, ведь жиры и углеводы, содержащиеся в них, способны поднять уровень эндорфина в организме.

«Это хороший способ для борьбы с хандрой, но злоупотребление названными продуктами приведет к набору веса, поэтому лакомиться важно с чувством меры. Запить сласти можно чаем сорта пуэр или улун», — говорят нутрициологи.

Пуэр находится в списке лучших продуктов, рекомендованных для похудения. Подходящими вариантами для этого являются также белый и молочный улун. Некоторые вытяжки из зеленого чая тоже включены в жиросжигательные комплексы.