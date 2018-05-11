/ В выходной спортсмены «заблокируют» движение на нескольких улицах в Челябинске

Металлургический район принимает легкоатлетическую эстафету.

В это воскресенье, 13 мая, в 11:45 начнется традиционная легкоатлетическая эстафета. В связи с этим на три часа ограничат движения сразу на нескольких улицах. До 14:45 будет полностью закрыто движение по улицам Богдана Хмельницкого, Жукова, Мира. Будут частично перекрыты улицы Румянцева и Сталеваров.

Рекомендуем во время проведения эстафеты заранее планировать маршруты движения по вышеуказанным улицам и выбирать пути объезда, не парковать автомобили на маршруте эстафеты в период ее проведения. — обратились к челябинцам в администрации Металлургического района.

Ограничения также отразятся на работе общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов № 7, 14 и 15 будут следовать по улице Пети Калмыкова только до остановки «ДК Строителей», в направлении центра — по улице Черкасской. Об этом проинформировали в управлении транспорта города.

Добавим, в спортивном мероприятии примут участие свыше 250 команд, около 3 тысяч 500 человек. Участники начнут забег и финишируют на площади у бывшего кинотеатра «Россия». Дистанция составит 3 тысячи 872 метра.