/ Челябинцы ищут новых хозяев для дважды бездомного пса

Безответственные собачники взяли питомца из приюта, а затем вновь оставили его на улице.

Пёс по кличке Сеня был найден неравнодушными челябинцами в одном из дворов Ленинского района. Хотя одинокая собака двое суток просидела в кустах и никого к себе не подпускала, горожане решили разместить в Интернете объявление о находке, ведь пёс имел ошейник и выглядел совершенно домашним.

К счастью, на призыв в социальных сетях откликнулись работники центра помощи животным. Они узнали своего бывшего любимца по приметной расцветке: Сеня напоминает героя фильма «Белый Бим Чёрное ухо». Оказалось, что хозяева, которые взяли питомца из приюта, вскоре выбросили его. Попытки дозвониться до них и узнать причину избавления от животного оказались безуспешными.

На данный момент многострадальный Сеня находится на передержке в новом доме: там он восстанавливается и снова учится доверять людям. Предположительно, прошлые хозяева могли издеваться над псом.

Центр помощи животным «Шанс», который несёт ответственность за пса, ищет новых хозяев для четвероногого. Если вы захотели приютить этого мохнатого товарища, сообщите об этом по телефону: 8-950-737-95-37.