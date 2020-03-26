Еще три случая заражения коронавирусом подтвердились в Челябинске

Кроме того, объявились новые условно заболевшие.

Послушать 00:00

Результаты трех анализов, которые были направлены в новосибирский «Вектор» вернулись в Челябинск. Они выявили еще троих зараженных коронавирусом COVID-19. Это сотрудница мужчины, который привез инфекцию из Италии и заразил всю свою семью, а также двое прибывших из Чехии и Великобритании, которые самоизолировались сразу после прибытия.

«У нас три новых условно подтвержденных, их анализы отправлены в Вектор. Один — это из числа контактных по итальянскому случаю, и двое новых — это прибывшие из Турции и Вьетнама. География стран тоже расширяется, и, казалось бы, безопасные страны на момент начала распространения, они тоже становятся потенциально опасными. Это мы говорим для тех туристов, которые считают, что Вьетнам, Турция и Таиланд безопасны», — предостерегла южноуральцев первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Подозрения у всех троих были выявлены сразу после прилета, что позволило своевременно их госпитализировать и ограничить круг контактов. Распространения инфекция в этом случае не получила.

Власти Челябинской области напоминают, что с 18 марта абсолютно все прилетевшие или приехавшие в страну из-за рубежа должны сразу самоизолироваться и сообщить о себе на горячую линию Минздрава по телефону: 8 (351) 240-15-16.