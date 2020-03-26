Все образовательные учреждения Челябинской области уходят на недельный карантин

Это связано с выполнением указа президента России.

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25 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что следующая неделя объявлена нерабочей, с сохранением заработной платы. С 28 марта по 5 апреля будут работать лишь органы власти, медучреждения, правоохранительные органы и некоторые другие.

На карантин отправлены все учебные организации, в том числе и негосударственные. Это же касается и дошкольных учреждений, но с одной поправкой.

«В детский сад могут приводить детей те семьи, где оба родителя в эту неделю будут работать. Там будут организованы дежурные группы, все остальные уходят на карантин», — заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Что касается всех школ, вузов и техникумов, то они все без исключения уходят на недельный карантин. После 5 апреля планируют ввести дистанционное обучение.