/ «Точку» древних башкир и венгров обнаружили на раскопках археологи

Руководил работами профессор южноуральского вуза.

Пряжка с позолотой, узда, стремена и кости ног лошади были обнаружены южноуральскими археологами во время раскопок на берегу озера Уелги. Захоронение, которое раскопали ученые, в том числе представители челябинских вузов, представляет большую историческую ценность. Возможно, именно в этом месте зарождались будущие народности: казахи, татары, башкиры и венгры.

Это далеко не первый сезон раскопок около озера Уелги. Специалисты утверждают, что в этом году исполняется уже 10 лет с момента начала изучения этой территории. И каждый год археологи находят все новые древние элементы, которые приоткрывают завесу времени и дают ответы на некоторые вопросы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

Добавим, что найденные древние предметы относятся к X веку.