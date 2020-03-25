Еще четыре теста челябинцев на коронавирус из «Вектора» оказались положительными

Это семья, в которой муж вернулся из Италии и заразил жену, дочь и тещу.

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Подтверждение положительного результата на коронавирусную инфекцию у целой семьи из Челябинска, получили сегодня региональные власти. Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» прислали анализы, которые подтвердили опасения не только у всей семьи, но и тещи мужчины, прилетевшего из Италии.

«Сегодня ночью мы получили подтверждение относительно четырех граждан, тот домашний очаг, который мы имели. Анализы, которые пришли из "Вектора" подтверждают, что муж, жена, дочь и бабушка заражены. Ранее мы думали, что у бабушки нет инфекции, но она подтвердилась. Все они госпитализированы с самого начала. Бабушка более тяжело переносит это заболевание, но и она вне зоны риска, под наблюдением медиков, дает положительную динамику», — сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Положительного результата по сотруднице этого мужчины пока получены не были. Таким образом, на данный момент в регионе подтверждены пять случаев коронавирса: 4 в Челябинске и 1 в Миассе. Недовольство тем, что результаты из Новосибирска идут слишком долго, во время оперативного штаба выссказал губернатор региона Алексей Текслер. Теперь подтверждение по новым случаям будет приходить в течение суток. Точные анализы жителей региона, вернувшихся из Чехии и Великобритании, которые могут быть заражены, доставят в Челябинскую область уже сегодня.