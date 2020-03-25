Горздрав прокомментировал состояние зараженных коронавирусом в Челябинске

Только двое из них находятся в удовлетворительном состоянии.

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В Челябинске на данный момент находится трое заболевших коронавирусом жителей. Мужчина, прилетевший из Италии, и его дочь чувствуют себя удовлетворительно. Заразившаяся от него жена в состоянии средней степени тяжести. Пожилая женщина, которая также заблела в так называемом «домашнем очаге» госпитализирована в Магнитогорск и находится сейчас в инфекционном отделении больницы.

Кроме того, руководитель Управления здравоохранения городской мэрии Наталья Горлова рассказала, как функционируют медицинские учреждения, в которые госпитализируют граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Через больницу № 8 прошло с подозрением на коронавирусную инфекцию 125 человек, имеющих эпидемиологический анамнез: те, кто приехал из другой страны с проявлениями симптомов заболевания. 58 из них выписаны с тремя отрицательными результатами. На лечении респираторной инфекции находятся 67 человек, у них также либо отрицательные результаты, либо их дообследуют позже. Среди них нет людей в тяжелом состоянии», — сообщила Наталья Горлова.

Кроме того, начальник Управления здравоохранения отметила, что 21 ребенок с эпиданамнезом находится на лечении и обследовании. Среди них не выявили ни одного положительного анализа на коронавирус. По выздоровлению тех, у кого будет три отрицательных анализа, выпишут.