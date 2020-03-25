Стало известно состояние еще одной пациентки с коронавирусом в Челябинской области

Речь о пожилой женщине, госпитализированной в Магнитогорск.

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Пожилая женщина, чей зять, вернувшись после поездки в Италию, оказался заражен коронавирусной инфекцией и заразил свою семью, в порядке. Она была госпитализирована в инфекционное отделение больницы в Магнитогорске.

«Женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков недомогания не имеет. Находится в изолированном боксе инфекционного отделения в горбольнице Магнитогорска. После того, как она пообщалась с вернувшимися из-за рубежа родственниками — была самоизолирована. Далее, по алгоритму, осмотрена и госпитализирована как "контактная"», — сообщает региональный Минздрав.

В данный момент над женщиной ведется наблюдение медиков, она соблюдает все рекомендации персонала больницы.

Напомним, что ее зять и внучка чувствуют себя удовлетворительно, а ее дочь находится в состоянии средней степени тяжести. Все они заразились от так называемого «домашнего очага».