В правительстве региона прокомментировали жалобу в сети из инфекционной больницы

В видеообращении мужчина утверждает, что его могли заразить коронавирусом уже в медучреждении.

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На днях в социальных сетях появилась видеозапись, на кадрах которой мужчина, находящийся в инфекционном отделении больницы утверждает, что его могли заразить коронавирусной инфекцией уже в медицинском учреждении.

«Говорят, что у пятого человека, который был с нами в палате, подтвердили коронавирус. Говорят, что он был изолирован, но он жил с нами в общем боксе на пять человек. Нам сказали, что ждут подтверждения его анализа на коронавирус. Медсестра сказала, что у него подозрительный тест, а у нас отрицательные. Мы были заинтересованы в том, чтобы отсюда выйти вовремя. Я поступил сюда с признаками бронхита, а меня, возможно, заразили. И еще трех человек из нашей палаты», — сообщает челябинец.

Данную ситуацию прокомментировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Боксы в инфекционном отделении формируются по мере поступления больных с аналогичными симптомами. Если у кого-то из поступивших тест-система показывает положительный результат на коронавирусную инфекцию, то его переводят в отдельный бокс. По такому принципу работают все инфекционные больницы, сразу распределять всех, кто поступил с симптомами ОРВИ, невозможно», — подчеркивает первый вице-губернатор.

Тех, у кого течение болезни, с которой они поступили в больницу, окажется легким, могут перевести на домашнее лечение под наблюдением медиков.

«Будут наблюдать дома, но при надзоре полиции, которая будет особенно следить за гражданами, которые проявили себя недобросовестными и заявили о своем прибытии из другой страны не сразу, а только когда у них проявились симптомы ОРВИ», — отметила Ирина Гехт.

По словам первого заместителя губернатора, надзор за такими гражданами будет предельно серьезным.