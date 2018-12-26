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/ Кредитный рейтинг Челябинской области назвали «стабильным»

Кредитный рейтинг Челябинской области назвали «стабильным»

Эксперты-аналитики отметили успешность финансовой политики региона.
сегодня в 09:43
  |  Общество

Успешная работа над положительным значением бюджета Челябинской области отмечена аналитиками. Кредитный рейтинг региона на уровне АА-(RU) с прогнозом «Стабильный», то есть финансовое состояние стабильно хорошее, а уровень рисков — очень низкий. Действительно, на Южном Урале наблюдается высокая ликвидность бюджета и минимальный уровень долговой нагрузки.

Это — независимая оценка, которую дали профессиональные эксперты. Она подтверждает верность курса нашей политики, которой мы придерживались минувшие четыре с половиной года. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По информации Министерства финансов региона, итог 2018 года — профицитный бюджет. Доходы превысили расходы на 8,3 миллиарда. В прошлом году регион был в «плюсе» на 3 миллиарда. Это еще раз доказывает эффективность финансовой политики региона.

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