Партию меда и масла для воюющих земляков отправляют на передовую агаповские волонтеры

﻿В муниципалитете делают упор на адресный сбор помощи для конкретных бойцов

Волонтеры Агаповского района в эти минуты упаковывают последние посылки для участвующих в специальной военной операции земляков. Мобилизованным и ушедшим добровольцами соседям и родственникам жители муниципалитета принесли домашний мед и масло, одежду, электрогенераторы и, конечно, письма. Пунктом сбора помощи стала редакция районной газеты «Звезда», передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».



По словам главного редактора «Звезды» Елены Вашкевич, журналисты Агаповского района включились в сбор гуманитарной помощи с самого начала частичной мобилизации. Вместе с ними работают представители администрации муниципалитета, школьники, сотрудники социальных и здравоохранительных учреждений и, конечно, неравнодушные граждане.

«Мы просто не можем остаться в стороне, когда наши солдаты сражаются с нацистами. Каждая весточка из родного края — большой стимул и подспорье для них. Наши дети написали защитникам письма поддержки, нарисовали поздравительные открытки, собрали теплые носки»,— рассказывает директор районного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ирина Михеева.

Журналисты «Звезды» шутят, что редакция стала похожа на помесь склада с проходным двором: люди идут постоянно и каждый приносит что-то свое. Предприниматели Григорий и Андрей Коренюгины и Алексей Ярин передали для солдат пауэрбанки, фонарики, батарейки, медикаменты, шапки; магазин «Крепыш» выделил бензопилу. Мансур Усманов, отец погибшего в ходе СВО Рустама, с коллегами и соседями приобрели электрогенератор, продукты питания, средства гигиены, сигареты; семья Горбатовых предоставила теплые вещи. Из Первомайского поселения прислали несколько килограммов меда, казаки из Наваринки привезли полцентнера сливочного масла. Свою лепту внесли ученики и педагоги Светлогорской, Магнитной и других школ, Центра помощи детям. По словам главы района Артема Яхимовича, фермерские хозяйства за все время сбора перечислили для закупки оборудования, медикаментов и снаряжения почти миллион рублей.

«Мы стараемся решить все проблемы, с которыми к нам обращаются и наши воины, и их семьи. Кому-то помогаем с подготовкой документов по газификации, кому-то привозим дрова, кому-то ремонтируем водопроводы, кому-то чистим снег. Ни одно обращение не остается без внимания. Главы поселений, руководители учреждений и организаций — задействованы все без исключения», — рассказывает Марина Иващенко, председатель районного штаба по поддержке мобилизованных.

Гуманитарный груз на передовую доставят партнеры агаповцев — активисты Магнитогорской общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни и священники местной епархии. Партия в Магнитогорскую епархию из Агаповки была отправлена уже 19 января, 20-го числа заканчивается сортировка других грузов.

«Мы делаем упор на доставку адресных грузов для наших солдат и ребят из соседних районов. Так что машины идут сразу в несколько частей: бойцы служат в именном батальоне Челябинской области „Южноуралец“, в нескольких бригадах ВС РФ. Среди них есть танкисты, мотострелки, артиллеристы, ракетчики, военнослужащие из инженерных подразделений. Каждому — персональная посылка», — говорит Елена Вашкевич.

Как сообщало Первое областное информагентство, адресные посылки родным и близким жители Челябинской области передают на пункты сбора и в других муниципалитетах. Так, в конце декабря 2022 года удивительная история произошла с добровольцем-десантником из Большого Баландино (Сосновский район). Собранная ему супругой посылка пропала было по дороге в расположение части на территории ДНР, но спустя месяц вдруг обнаружилась под Луганском в подбитой артиллерией ВСУ машине с «гуманитаркой».