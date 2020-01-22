Два возможных носителя китайского коронавируса были госпитализированы в Москве

Оба были отправлены в медучреждения прямо из аэропортов.

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Один из них 20-летний житель Китая, второй 23 летний Россиянин. Обоих в настоящее время обследуют в Боткинской больнице Москвы по подозрению на заражение китайским коронавирусом. Первого доставили в медучреждение из аэропорта Шереметьево в Москве, он летел рейсом из Шанхая. Второй прилетел в Санкт-Петербургский аэропорт Пулково из Таиланда.

«Настороженность высокая, поскольку вирус, действительно, опасен. Этих двух молодых людей нам доставили с симптомами респираторной инфекции, а именно так проявляется и коронавирус. Действительно ли они заражены этой инфекцией, мы узнаем, когда будут готовы результаты лабораторных исследований», — пишет питерское издание «Доктор Питер» со ссылкой на Алексея Яковлева, главного врача Городской инфекционной больницы им. Боткина.

По последним обнародованным данным, число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV выросло до 17 человек, а количество зараженных достигло 444 человек.

Напомним, вспышка пневмонии неизвестной этиологии была зарегистрирована в китайской провинции в декабре 2019 года. Было выяснено, что это новый тип коронавируса 2019-nCoV. И в результате многих лабораторных исследований удалось выявить его геном. Также к 20 января 2020 года стало известно, что этот вирус может передаваться от человека к человеку.