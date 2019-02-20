/ Современный энергоцентр вместо мазутной котельной открыли в Сатке

Станция будет бесперебойно обеспечивать город чистой водой.

Современный энергоцентр на фильтрованной станции запустили в Сатке. Он обеспечит город чистой водой, даже если весь район останется без электричества. Центр построен полностью на деньги от частных инвесторов.

Новая энергостанция пришла на замену старой котельной, работающей на мазуте. И ей уже присвоили первую категорию надежности. Отметим, что энергоцентр сам обеспечивает себя электричеством при помощи собственного генератора.

Это значит, что он будет работать стабильно, там не будет сбоев по электроэнергии. Качественная работа фильтровальной станции приведет к тому, что будет не просто чистая вода, а будет стабильность в чистой воде и жизнеобеспечении жителей города Сатка. — сказал глава Саткинского района Александр Глазков.

Фильтровальная станция является основным поставщиков отопления, водоснабжения и водоотведения в Сатке. Отметим, что раньше, при круглосуточной работе мазутной котельной в воздух постоянно шли выбросы. По словам создателей проекта, новый энергоцентр не только улучшит состояние экологии, но и снизит траты жителей на коммунальные услуги.

Для потребителя это тоже проект достаточно интересный. После окупаемости, а планируем, что данный проект окупится в течение четырех лет, мы сможем снизить на несколько лет рост тарифа по водоснабжению для города Сатка. — рассказал сайту «Первый областной» Генеральный директор АО «Энергосистемы» Сергей Минайлов.

Отметим, что при строительстве энергоцентра к нему провели газопровод. В нем увеличили пропускную способность топлива для того, чтобы жители частного сектора Сатки могли подключить свои дома к газу без дополнительной платы.