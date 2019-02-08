/ Сатка стала пилотной площадкой для одного из проектов Google

Южноуральский город стал тестовой площадкой для инициативы «Прошагаем город».

Теперь каждый житель и гость Сатки сможет добавить достопримечательность города на карту мира. Населенный пункт был выбран пилотным для проекта компании Google «Прошагаем город», который интернет-гигант организовал вместе с ВЭБ РФ, РЭЦ и Фондом развития моногородов.

Теперь на сервисе Google Maps будут размещены все туристические достопримечательности Сатки. Запуск проекта состоялся в ДК «Магнезит» в среду, 6 февраля. Присутствовавший на церемонии открытия глава Сатки Александр Глазко отметил, что участие города в проекте — большой шаг в развитии туризма.

Сатку вполне заслуженно считают малой культурной столицей области, но мы стремимся к тому, чтобы стать и туристической столицей. Уверен, что проект поможет нам в этом. — отметил на открытии глава Саткинского района Александр Глазков.

Как отметил директор департамента развития Фонда моногородов Евгений Подшивалов, что сегодня для развития туризма важно не только рассказывать о достопримечательностях, но и показывать их с помощью интересной для туриста интерактивной карты. По данным Фонда, 99% туристов пользуются интернетом для планирования путешествий, 65% - мобильной связью. По мнению Евгения Подшивалова, проект «Прошагаем город» имеет перспективу во всех 319 моногородах страны.

После краткой инструкции участники открытия отправились на маршруты по городу — вместе с руководителями и волонтёрами они прошагали по разным местам, в каждом из которых делали на карте отметки в режиме реального времени, добавляя к ним фото или видео. Оказалось, что многих объектов на картах Google до сих пор не было — например, Вечного огня в сквере Славы, новых арт-объектов, созданных в последние годы. За день пять групп путешественников с общим числом участников порядка 60 человек, проходя по пяти маршрутам, нанесли на карту много новых достопримечательностей города, чтобы вечером, собравшись вместе, оценить результаты своей работы на экране интерактивного инфомата. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Саткинского района.

Присоединиться к проекту могут все жители Саткинского района — чтобы отметить достопримечательность или оставить отзыв, нужен всего лишь зарегистрированный в системе Google аккаунт. Разработчики уверены, это может стать основой стимулирующей программы для туристов, например, если представители бизнеса создадут программы лояльности для участников проекта, путешествующих по Сатке и вносящих отметки на карту.

Отметим, что проект реализуется на территории Саткинского района при партнерстве Правительства Челябинской области и Фонда содействия развитию Саткинского района.