/ Прохожие утащили новогоднее дерево с ёлочного базара на «северке» Челябинска

Кражу случайно записал видеорегистратор.

На северо-западе Челябинска автомобилист стал случайным свидетелем кражи ёлки. Дерево двое неизвестных унесли прямо с ёлочного базара, расположенного на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Момент заснял видеорегистратор. На записи видно, что два молодых человека хотят перейти дорогу, но в последний момент сворачивают с пешеходного перехода, движутся вдоль машин, невозмутимо берут крайнюю ёлку и уносят её. Похитить дерево они успевают, пока горит «зеленый».

Нда, ушли с подарком... Типа сэкономили. А 1 января, да даже 31 декабря, примерно после 21:00 эти елки везде просто так валяются. — прокомментировали видео, его посмотревшие.

Напомним, что в этом году почти все новогодние базары решили продавать только сосну и пихту. Как сообщают эксперты, ёлка пользуется маленьким спросом, потому что сильно осыпается. Другие хвойные могут простоять без потерь ветвей и иголок дольше.