Жители Челябинской области утилизируют по 30 тонн канистр из-под пестицидов в год

Россельхознадзор региона призывает южноуральцев делать это правильно.

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Жителей Челябинской области, использующих пестициды для обработки растений, просят сдавать пластиковую тару от средств на утилизацию. Всего за год накапливается около 30 тонн пластиковых упаковок, в которых хранились пестициды, однако лишь малая часть из них попадает на уничтожение в специальные организации.

«Как правило, тара из-под пестицидов относится к отходам 3-го и 4-го классов опасности (умеренно и малоопасным отходам) и может находиться у сельхозпроизводителей не более 11 месяцев после ее образования при наличии паспорта и учета отходов. По истечении предельного срока хозяйства обязаны сдавать такую тару организациям, имеющим специальную лицензию на сбор, транспортировку и утилизацию опасных отходов, выдаваемую Росприроднадзором», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области.

Для того чтобы отдать тару на утилизацию, необходимо промыть ее от средства, которое в ней находилось, и проделать отверстие, для того чтобы канистру не могли использовать повторно.

Отметим, что самостоятельно уничтожать подобные отходы запрещено. За нарушения в ходе обращения с отходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 250 тысяч рублей или приостановки деятельности организации на срок до 90 суток.