/ Главную елку Челябинска привезли на площадь Революции

Это первый этап строительства ледового городка.

Ледовый городок начнут строить в ближайшее время: на площадь Революции привезли даже главную елку Челябинска. Сейчас она в разобранном состоянии. Рабочим предстоит смонтировать каркас, прикрепить к нему пушистые ветки. Их больше тысячи, и пока они лежат в деревянных ящиках. Высота елки — больше 20 метров.

Я уже очень жду, когда построят городок. В этом году он должен быть особенно красивым, потому что тематика театральная. А дочка больше ждет не скульптуры, а горки. По городу их много, но на площади самые высокие. — поделилась с сайтом «Первый областной» жительница Челябинска.

Напомним, ледовый городок должны возвести к 22 декабря. Его посвятят театру. По проекту, на площади Революции установят несколько горок. Детей порадуют также аттракционы, которые занимают территорию рядом с городком. Их уже привезли.