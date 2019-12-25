Елка вместо пальмы: в ЧелГУ устроили новогодний праздник для студентов-иностранцев

Концерт пользуется успехом второй год и становится доброй традицией.

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Чтобы социокультурная адаптация проходила быстрее и легче, образовательные будни зарубежных студентов разбавили веселым празднеством. Мероприятие посвятили приближающемуся Новому году. Поскольку студенты приехали в Челябинск именно для изучения русского языка, акцент сделали на местные традиции.

Викторина с вопросами про Деда Мороза, самый новогодний фильм и всеми любимый оливье пользуется невероятным успехом у афроамериканских студентов.

Каконде Мукенди прилетел из Конго в Челябинск 3 месяца назад, но уже научился душевно исполнять «Подмосковные вечера».

«Мне нравится погода России, нравятся ее люди, их жизнь», — делится Каконде.

Впереди еще три года обучения в Челябинске, студент не исключает, что останется жить в России, слишком уж он проникся нашей культурой.