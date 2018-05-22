/ 20-летння девушка взяла на воспитание шесть братьев и сестру после смерти родителей

Младшему ребенку недавно исполнилось 4 года.

20-летняя Кристина Евтушенко заменила маму свои младшим братьям и сестре. Жительнице небольшого села Елизаветопольское в Карталинском районе пришлось быстро повзрослеть после смерти обоих родителей. Два года назад из-за онкологии не стало главы семейства, а еще через год умерла мама, которая очень тяжело переживала смерть мужа. За четыре дня до годовщины со дня кончины супруга она ушла из жизни, у нее диагностировали оторвавшийся тромб.

Когда нет родителей — это очень тяжело. Папа писал стихи, всей деревней знали. Мама добрая была, за нами ухаживала, старалась, как могла. Даже в 4 года остаться без родителей — это очень плохо. Никому такое не пожелаю. Я хотела, чтобы дети были вместе, не хотела их никуда отдавать. У них вся надежда только на меня. — рассказала Кристина Евтушенко в программе «Мужское и женское».

После череды смертей осиротели восемь детей в возрасте от 4 до 20 лет. Без родителей остались два дошкольника, младшему из них четыре года, а девочка Даша в этом году пойдет в первый класс. Три брата уже учатся — на занятия в соседнее село их возит автобус. Еще два мальчика — студенты техникума в Карталах, приезжают домой на выходные. Сама Кристина тоже поступила в техникум в Челябинске, но из-за тяжелой семейной ситуации ей пришлось оставить учебу. Когда умерла мама, Кристина сразу сообщила сотрудникам органов опеки, что намерена оставить детей. Сначала ее пытались переубедить, а потом, после вмешательства администрации и общественности, дали испытательный срок, после которого девушка начала собирать документы.

Сейчас день Кристины начинается ранним утром. Кроме сборов детей в детский сад и школу, у нее много других домашних дел. На ее хрупкие плечи лег уход за коровами, козами, свиньями, кроликами и большим огородом.

Девушка признается, что найти подход к детям, особенно — к подросткам, ей удалось не сразу. Но теперь у них в доме у каждого свои обязанности и свой четкий распорядок. Сама Кристина планирует продолжить учебу, когда у нее появится такая возможность.