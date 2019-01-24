/ Привлекательность еды будут оценивать в школьных столовых

Каждый может внести предложение об изменениях в СанПиНе по питанию детей в образовательных учреждениях.

Накануне, 23 января, участники круглого стола Общественной палаты Челябинской области обсудили проект нового СанПиНа, ужесточающего требования к хранению и использованию продуктов в детских садах и школах. На обсуждении присутствовали представители Минобра, Минздрава, Роспотребнадзора, ЗСО, Комитета по делам образования Челябинска и другие эксперты.

О том, какие изменения появятся в СанПиНе, рассказали начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по образованию и науке Елена Сыркина. Целью изменений является обеспечение школьников Челябинской области здоровым, качественным и полноценным питанием.

Одно из самых изменений — это то, что теперь двухразовое питание у детей, поскольку это влечет за собой изменение образовательного процесса. Для детей это хорошо, поскольку образовательный процесс делится на образовательные, а после уроков дети остаются на дополнительные занятия, кружки, секции. — рассказывает Елена Сыркина.

Изменения коснутся и хранения продуктов: готовые блюда необходимо будет убирать с витрин уже через два часа. Кроме того, накладывается запрет на жареную пищу и некоторые другие лакомства.

Еще одно очень важное изменение будет касаться внешнего вида готовых блюд.

Во главу угла поставлено качество продукции. Это то, на что жаловались родители. В новых санитарных правилах прописано, что еда должна выглядеть эстетично: иметь привлекательный вид и запах. — подчеркивает Елена Сыркина.

Обсуждение проекта СанПиНа продлится до 28 января. Свои конструктивные предложения можно внести, отправив сообщение на электронную почту 7 371 657_op@mail.ru Аппарата Общественной палаты Челябинской области, с пометкой «СанПиН».