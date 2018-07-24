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/ О пользе грудного молока и проблемах материнства расскажут молодым родителям

О пользе грудного молока и проблемах материнства расскажут молодым родителям

Челябинск присоединился к всемирной неделе поддержки грудного вскармливания.
сегодня в 10:17
  |  Общество

Молодых родителей поддержат на Южном Урале специалисты педиатрии, маммологии, психологии. В регионе пройдет форум, посвященный поддержке грудного вскармливания. Аналогичные мероприятия запланированы во многих странах мира на первую неделю августа. Их смысл в том, чтобы объяснить молодым родителям, как важно кормить ребенка грудным молоком, а не смесями. Ведь таким образом не только малыши получают защиту от болезней, но и мамы.

Кормление грудью и грудное молоко — биологическая норма для здорового старта, которая поддерживает оптимальное здоровье и детей, и матерей. В мире, полном неравенства, кризисов и бедности, кормление грудью — основа хорошего здоровья для младенцев и матерей на всю жизнь. Это расскажут на семинарах и мастер-классах от консультантов по грудному вскармливанию, маммолога, слингоконсультанта, ортопеда, индивидуальных консультациях по грудному вскармливанию и слингоношению. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы форума.

Посетить форум молодые родители смогут с 3 по 5 августа. Все дни вход на площадку мероприятия будет бесплатным.

Консультации и мастер-классы пройдут в детском развивающем центре «Марко Поло» (Комсомольский проспект, 99Г).

Отметим, что к форуму присоединились медицинские организации, которые с 3 по 5 августа планируется день открытых дверей для родителей и их детей. Например, городской Центр медицинской профилактики.

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