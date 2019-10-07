В соцзащите разберутся в ситуации с нападками на девушку-опекуна шестерых детей

Кристину Евтушенко затравили в соцсети, обвинив в ненадлежащей опеке над братьями и сестрой, которых она забрала после смерти родителей.

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Скандал в соцсети развернулся вокруг 21-летней Кристины Евтушенко из села Елизаветопольское (Карталинский район, Челябинская область), которой пришлось рано повзрослеть, взяв под опеку шестерых братьев и сестру после смерти родителей. На прошлой неделе в группе «Подслушано в Карталах» начали обсуждать личную жизнь девушки, ее обвинили в том, что она оставляет детей без присмотра, а сама лишь развлекается и занимается своей личной жизнью.

Автор поста назвала жизнь Кристины «просто праздником», рассказала о якобы разгульном образе жизни «многодетной матери». Она написала, что девушка тратит деньги, выплачиваемые детям, на свою внешность и хождение по клубам. Пост прокомментировала Светлана Пушкарская, которая представилась начальником отдела опеки и попечительства Карталинского района. По ее словам, опекун не выполняет должным образом свои обязанности и может лишиться детей, если не изменит свое поведение. Также женщина потребовала, чтобы Кристина отчиталась, как она распоряжается средствами, выделенными государством.

Позже и сам пост, и комментарии, и страница Светланы Пушкарской были удалены. На данный момент в соцсети можно найти лишь скриншоты словесной перепалки.

В разговоре с корреспондентом «Первого областного» девушка подчеркнула, что детей из семьи никто не забирает, их часто посещают соцработники, держа ситуацию на контроле.

«Сегодня ко мне приезжали из опеки, у меня все отчеты сданы. Дети накормлены, одеты и обуты, все у них есть дома. Я не бросаю детей, такого нет, просто оставляю с родственниками», — прокомментировала Кристина Евтушенко.

Глава многодетной семьи говорит, что ранее претензии по поводу содержания детей не поступали. По словам Кристины, ей сообщили, что страницу Пушкарской взломали, и девушке в соцсети она не писала.

«На сегодняшний день дети проживают в семье. Я не могу комментировать данную ситуацию, так как проводится служебная проверка», — сказала в телефонном разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» начальник отдела опеки и попечительства Светлана Пушкарская.

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области сообщили, что ситуация находится у них на контроле. В настоящее время Управлением соцзащиты Карталинского района проводится проверка.