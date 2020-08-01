Электричество восстановили в двух районах Челябинской области

С обеденного времени субботы, 1 августа, свет появился во всех домах.

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Энергетики вернули свет в дома жителей 19 населенных пунктов Сосновского и Аргаяшского районов. Накануне, 31 июля, ураганный ветер оборвал провода и сломал несколько электроопор, оставив без электроэнергии 4522 потребителя.

«На 8.00 утра 1 августа электроснабжение 4152 потребителей было восстановлено. С 11.52 1 августа все клиенты филиала получают электроэнергию в полном объеме. В ликвидации последствий урагана было задействовано восемь бригад в составе 44 человека, 11 единиц спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов направлено четыре дизель-генератора», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Россети Урал».

Напомним, ураган «прошелся» по отдельным районам региона. В Миассе сломанное дерево травмировало 50-летнюю женщину на Тургояке. В Златоусте оборвало провода, было парализовано движение авто. У здания Краснопольской средней школы проломило кровлю.