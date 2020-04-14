ЕГЭ вновь могут перенести после майских праздников

Выпускникам даны рекомендации по подготовке к экзаменам.

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Единый государственный экзамен могут снова перенести. О том, что решение может быть принято после майских праздников заявили представители Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Задания ЕГЭ корректироваться не будут даже при повторном переносе», — цитируют представителей ведомства СМИ.

Кроме того, российские школьники получили рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Соответствующие материалы опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.

Там школьники смогут узнать, какие задания будут ждать их, разработать для себя индивидуальный план подготовки и обратить внимание на темы, которые являются самыми проблемными.

Всего в сети доступны материалы по 12 предметам. Среди них и обязательные предметы, и предметы, которые выбирает каждый выпускник.