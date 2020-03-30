Подъезд, в котором жила зараженная коронавирусом пенсионерка из Златоуста, обработали

Администрация продолжает держать ситуацию на контроле.

Послушать 00:00

Сегодня, 30 марта, в том самом доме в Златоусте, откуда была госпитализирована женщина с коронавирусной инфекцией, провели санитарную обработку. Сначала активизировались жильцы дома, а затем и управляющая компания.

Глядя на людей в защитных костюмах, обрабатывающих двери, перила, ручки и почтовые ящики, действительно становится не по себе. Благо, управляющая компания взяла инициативу в свои руки и продезинфицировала «потенциально опасный» подъезд. Другие дома тоже подхватили инициативу и начали обработку. Конечно, санэпидемстанцию не вызывают, но сотрудники ЖЭКа и сами проводят дезинфицирующую уборку, и жильцам дают необходимые материалы.

«Для дезинфекции подъезда в ЖЭКе нам выдали хлорсодержащие материалы. Протираем перила, почтовые ящики, ручки дверей, пол моем. До коронавирусной инфекции никогда так не убирались»,— рассказала одна из жительниц златоустовского дома.

Сегодня в администрации Златоуста вновь пройдёт заседание оперативного штаба, где, скорее всего, будет принято решение о санитарной обработке домов.

Напомним, 14 марта из Таиланда вернулась 69-летняя жительница Златоуста. Но самоизолироваться женщина не пожелала. Несмотря на то, что сама она говорит, что выходила за две недели из дома всего два раза, соседи и знакомые утверждают обратное: мол, будучи предпринимателем, она и по своим торговым точкам ходила, и сама за прилавком стояла, и с соседями разговаривала. В список контактов женщины попал и помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой и сама депутат через помощника. Оба сейчас находятся на самоизоляции, а женщину с коронавирусной инфекцией госпитализировали.