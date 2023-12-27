Экстренное предупреждение из‑за сильных снегопадов объявили в Челябинской области на 28 декабря

Обильные осадки начнутся уже предстоящей ночью

В Челябинскую область возвращаются обильные снегопады. В четверг, 28 декабря, в отдельных районах снова пройдет сильный снег. В связи с этим в регионе объявили экстренное предупреждение, сообщили в ЕДДС‑112 Челябинска.

«28 декабря местами на территории Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, на крайнем юге с дождем»,— предупредили синоптики.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-восточный до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду. День будет нехолодным: местами потеплеет до +1 градуса.

Водителям лучше отказаться от дальних поездок во избежание ЧП.

Челябинская область пока оправляется от обильных осадков, прошедших 26 декабря. По поручению губернатора Алексея Текслера на очистку дорог и тротуаров выводят максимальное количество техники. Так, сегодня в Челябинске в уборке задействованы почти 300 спецмашин и 600 человек.