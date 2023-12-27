600 человек и 300 машин продолжают чистить Челябинск от снега

Из города вывезли более восьми тысяч кубометров сугробов

После прошедшего накануне снегопада уборка осадков в Челябинске не прекращается ни днем, ни ночью. По данным комитета дорожного хозяйства, минувшей ночью улицы от снега очищали 239 единиц техники и 224 человека, сегодня в уборке задействовано 294 единицы техники и 597 дорожных рабочих.

«На полигон было вывезено 8125 кубических метров снега. Продолжается очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта», — уточнили в комитете.

Дорожники предупредили о том, что в случае необходимости на опасных участках дорог применят реагенты.

На региональных дорогах, по данным пресс-службы Миндора Челябинской области, работало 320 единиц техники. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада. Если где-то дорога не почищена, жители могут обратиться по телефону 8 (351) 237-88-92.

В Челябинске и области за сутки выпало более месячной нормы осадков. На региональных и федеральных трассах в регионе работало около 1200 единиц техники. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий снегопада и оказывал помощь автомобилистам, а также поручил муниципальным властям сосредоточиться на уборке тротуаров и дворовых проездов.