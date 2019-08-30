Экстренно приземлившийся в Екатеринбурге самолет успешно вылетел

Пользователи социальных сетей благодарят работников аэробуса.

Послушать

Самолет «Уральских авиалиний» сообщением Санкт-Петербург-Худжанд вылетел из аэропорта Кольцово со всеми пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, что сегодня утром командир аэробуса, вылетевшего из аэропорта Пулково, сообщил земле о возможной неисправности колеса самолета. На взлетной полосе в Санкт-Петербурге обнаружили перья птиц. После этого борт экстренно приземлился в Екатеринбурге, где была проведена полная проверка воздушного судна. Неисправностей не обнаружили, самолет вылетел в 10:55 после дозаправки.

Некоторые пользователи социальных сетей отметили, насколько быстро сработали экстренные службы.

«Вот это я понимаю организация аварийных служб! Самолет, судя по видео, самолет еще не успел сесть, а все как по струнке уже вытянулись. Быстро, четко и оперативно!»,— написал один из комментаторов под видео с происшествием.

Также пользователи оценили работу бортпроводников и пилотов самолета.

«В свете последних событий пилот проявил бдительность. Хорошо, что хорошо кончается», — пишут в группе «Уральских авиалиний» во «ВКонтакте».

Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал.