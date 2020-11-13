Центр
По льготным ценам доступны оборудованные мебелью и техникой офисы. Резидентам предоставляется
Кроме этого предусмотрено и
В Центре
- Пройти эксклюзивную акселерационную программу — узнать свои сильные и слабые стороны, получить новые навыки и сделать свой бизнес еще успешнее.
- Сохранить бизнес. 61,11% резидентов остаются на рынке спустя годы против 90% закрытий и банкротств в первый год.
- Расти вместе с такими же предпринимателями — правильное окружение важно для развития не меньше, чем собственный потенциал.
«Мы стараемся создать идеальные условия для наших резидентов. Они получают весь комплекс услуг и поддержку. При этом мы можем по-настоящему гордиться своими действующими резидентами и выпускниками. Среди них — Napoleon IT, киностудия „Челфильм“, проектно-конструкторское бюро SKI-MA и другие. Сейчас их названия известны не только в Челябинской области, но и по всей России, и даже за рубежом», — отметила руководитель Центра бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» Евгения Пролубникова.
В
Заявки на размещение принимаются до 11:00 17 ноября. Будущие резиденты будут отбираться на конкурсной основе. Напомним, бизнесу должно быть не более трех лет.
Условия участия в конкурсе и размещения в
Работа ведется с целью продвижения информации о деятельности центра «Мой бизнес» Фонда развития предпринимательства Челябинской области — «Территория Бизнеса».