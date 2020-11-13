В Центре бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» ждут новых резидентов

Подать заявку на размещение можно до 17 ноября.

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Центр бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» проводит конкурс на размещение предпринимателей. Бизнес-инкубатор — это уникальный инструмент государственной имущественной поддержки для начинающих предпринимателей с готовой офисной инфраструктурой.

По льготным ценам доступны оборудованные мебелью и техникой офисы. Резидентам предоставляется конференц-зал , переговорная комната, круглосуточный доступ, охрана офиса и стоянка, участие в бизнес-мероприятиях .

Кроме этого предусмотрено и информационно-консультационное сопровождение по различным вопросам развития бизнеса и государственных программ финансирования.

В Центре бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» можно:

Пройти эксклюзивную акселерационную программу — узнать свои сильные и слабые стороны, получить новые навыки и сделать свой бизнес еще успешнее. Сохранить бизнес. 61,11% резидентов остаются на рынке спустя годы против 90% закрытий и банкротств в первый год. Расти вместе с такими же предпринимателями — правильное окружение важно для развития не меньше, чем собственный потенциал.

«Мы стараемся создать идеальные условия для наших резидентов. Они получают весь комплекс услуг и поддержку. При этом мы можем по-настоящему гордиться своими действующими резидентами и выпускниками. Среди них — Napoleon IT, киностудия „Челфильм“, проектно-конструкторское бюро SKI-MA и другие. Сейчас их названия известны не только в Челябинской области, но и по всей России, и даже за рубежом», — отметила руководитель Центра бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» Евгения Пролубникова.

В Бизнес-инкубаторе Челябинской области осталось 3 свободных офиса.

Заявки на размещение принимаются до 11:00 17 ноября. Будущие резиденты будут отбираться на конкурсной основе. Напомним, бизнесу должно быть не более трех лет.

Условия участия в конкурсе и размещения в бизнес-инкубаторе можно уточнить по телефону: 8 (351) 262-37-27 .

Работа ведется с целью продвижения информации о деятельности центра «Мой бизнес» Фонда развития предпринимательства Челябинской области — «Территория Бизнеса».