Эксперты ответили на популярные вопросы по грядущей переписи населения

Мероприятие состоится в октябре 2020 года.

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В 2020 году в России запланирована Всероссийская перепись населения. Основной ее этап пройдет с 1 по 31 октября. Эксперты ответили на самые популярные вопросы, которые возникают у россиян перед переписью населения. Расскажем зачем, кому это нужно, кого будут переписывать и многое другое.

Перепись пройдет в России (СССР) уже в 12 раз. В России она состоится как часть Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда раунда 2020 года.

Как можно переписаться?

Есть несколько способов поучаствовать в переписи населения. Первый — на портале «Госуслуги», но ваша учетная запись должна быть стандартной или подтвержденной. Второй способ — дождаться прихода переписчика. Ждать их нужно с 4 по 27 октября 2020 года. 315 тысяч человек обойдут все жилые помещения в стране. Если вы уже переписались первым способом, вам достаточно будет лишь показать переписчику код прохождения переписи. Третий — прийти на стационарный участок переписи.

Кого будут переписывать?

Постоянные жители — те, кто проживает в России 12 и более месяцев. Командированные за рубеж — госслужащие в служебных командировках на год и более. Выехавшие за рубеж — жители России, находящиеся за границей в командировке, работающие по контракту или обучающиеся, на срок менее 1 года. Туристы — жители России выехавшие за рубеж на лечение, отдых или в гости. Переселенцы — прибывшие в Россию из-за рубежа на постоянное жительство или ищущие убежище. Иностранцы — прибывшие в Россию на учебу или работу на год и более, а также находящиеся в России менее одного года.

Что нового появилось в переписных листах?

Пункт о миграции, чтобы уточнить данные о въезжающих и покидающих страну. Источники средств к существованию — добавили несколько новых пунктов, например «Самозанятые». Владение языками — какие языки используются в повседневной жизни. Образование — вопросы об уровне образования. Структура занятости — уточняют, где находилась основная работа. Наличие телекоммуникаций — вопросы об интернете и мобильной связи.

Будет два типа переписных листов

Бланк Л — для постоянно проживающих в России и бланк П — сведения о жилищных условиях. Бланк В — для временно находящихся в России.

В перепись жилищных условий входят вопросы о наличии телекоммуникаций, виде отопления, санитарно-гигиенических условиях, материале наружных стен дома, удалении бытовых отходов, общей площади квартиры, электричество или газ, количестве проживающих человек, горячем и холодном водоснабжении, времени постройки дома, количестве жилых комнат.