Из-за падемии коронавируса экспортная активность Челябинской области снизилась на 4,2 процента

Однако эксперты прогнозируют восстановление объёмов поставок уже к концу этого года.

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Из-за пандемии коронавируса объём экспорта из Челябинской области заметно снизился. Так, в январе — сентябре этого года снижение составило 4,2%, или 2,9 миллиарда долларов США, тогда как в январе — мае объём экспорта снизился на 7,8%. В пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области рассказали, в экспорте каких товаров сохранилась положительная динамика, а каких, наоборот, снизилась.

«Сохраняется положительная тенденция в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — за девять месяцев 2020 года рост составил 35% к аналогичному периоду 2019 года. Снижение отмечается в экспорте машиностроительной продукции — на 88%. При этом в страны СНГ он снизился на 21%, а в страны дальнего зарубежья — наоборот, увеличился на 11%»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако, несмотря на пандемию, южноуральские машиностроители продолжают осваивать новые рынки сбыта — только в сентябре этого года состоялись крупные поставки в Египет на сумму почти 50 миллионов долларов США, в Турцию — на 29 миллионов долларов США, во Вьетнам, Китай и Кувейт. С начала 2020 года не прекращались поставки в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«Данные цифры позволяют надеяться на то, что по итогам года регион не допустит существенного падения, а со следующего — выйдет на траекторию роста с ожидаемым темпом от 2 до 12% ежегодно»,— отметили в Минэкономразвития Челябинской области.

По всем вопросам внешнеэкономической деятельности и поддержки в поиске новых партнёров можно обратиться по телефону Управления внешнеэкономических связей Минэкономразвития Челябинской области: +7 (351) 263-01-72; 263-78-75.