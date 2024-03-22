Почти 30 предприятий Челябинской области представят вакансии на ярмарке трудоустройства

Региональный этап проекта «Работа России» состоится 12 апреля

В Челябинске 12 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Почти 30 предприятий Южного Урала представят свои вакансии всем, кто ищет работу. Компании расскажут об условиях труда, социальных и образовательных программах, выпускаемой продукции, перспективах карьерного роста. Ярмарка будет проходить с 11 до 14 часов в образовательном комплексе «Смена» (улица Степана Разина, 8), сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости региона.

Участниками ярмарки трудоустройства станут «ЧТЗ-Уралтрак», Челябинский кузнечно-прессовый завод, Челябинский механический завод, Челябинский металлургический комбинат, НПО «Электромашина» и другие ведущие предприятия региона. С работодателями можно будет провести как очные собеседования, так и онлайн. Образовательные учреждения расскажут южноуральцам о повышении компетенций и переобучении на востребованные профессии.

«В 2023 году Всероссийская ярмарка трудоустройства состоялась впервые. В апреле региональный и в июне федеральный этапы посетило более 7000 южноуральцев. Порядка 130 работодателей региона провели собеседования в онлайн- и офлайн форматах. В 2024 году ярмарка трудоустройства пройдет также в два этапа. Граждане смогут пройти собеседования с проверенными работодателями региона. Выпускники смогут пройти экспресс-собеседования, узнать о карьерных возможностях, стажировках, об обучении на предприятиях и их социальных программах. Будут организованы тематические консультационные пункты»,— рассказал первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

Ярмарка трудоустройства охватит разные категории южноуральцев. Школьники поучаствуют в профориентационных мероприятиях, чтобы определиться с будущей профессией. Работу смогут найти выпускники колледжей и вузов. Подходящие вакансии подберут инвалидам, участникам СВО и их семьям.

Во время ярмарки пройдет масса дополнительных полезных мероприятий. Женщинам расскажут о здоровьесбережение, выпускникам — о том, как искать работу, проходить собеседование и написать резюме. Проведут также тренинги и лекции для желающих открыть свое дело.

Все вопросы о ярмарке трудоустройства можно задать по номеру горячей линии службы занятости 8-800-444-80-88. Звонок бесплатный.