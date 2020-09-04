Эксперты назвали точный возраст старой лиственницы в Челябинской области

Дереву, прорастающему между домом отдыха «Строитель» и профилакторием «Карагайский бор» 354 года.

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Лиственницу возрастом в 354 года нашли на Южном Урале. Дерево растёт на полпути между домом отдыха «Строитель» и профилакторием «Карагайский бор». Возраст лиственницы назвали исследователи, сообщили «Первому областному» в администрации региона.



«Эта чудо-лиственница занесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 402, имеет всероссийский статус „Дерево — памятник живой природы“ Величественная красавица растет на полпути между домом отдыха „Строитель“ и профилакторием „Карагайский бор“. Возраст старожила карагайских лесов удивил даже видавших виды ученых, когда исследование показало, что ей 354 года!»— рассказали сайту «Первый областной» представители администрации Челябинской области.

Отметим, что замеры основных параметров лиственницы в конце августа делались специалистами Центра древесных экспертиз. Они провели визуальное и инструментальное обследование, описали дерево и занесли его координаты. Также эксперты проверили старовозрастный дуб, на Барбюса в Челябинске и лиственницу, которая находится на проспекте Ленина областной столицы.