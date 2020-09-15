В НХЛ не за деньгами: контракт Василия Демченко с «Монреалем» вступил в силу

Двустороннее соглашение начало действовать сегодня, 15 сентября.

Послушать 00:00

Контракт бывшего голкипера «Трактора» и «Металлурга» Василия Демченко с «Монреаль Канэдианс» начал действовать со вторника, 15 сентября. Воспитанник челябинского хоккея подписал с «Хабс» двустороннее соглашение, в рамках которого заработает 700 000 долларов в НХЛ и 70 000 в АХЛ при подписном бонусе в 92,5 тысячи.

При этом сам Василий Демченко заявляет, что на текущем этапе карьеры деньги не играют для него решающей роли. Как рассказал голкипер в передаче «Свободный лёд», в Северную Америку он летит не из-за финансовых возможностей.

«Пока еду в НХЛ не за деньгами. Уже потом, когда будет необходимо самостоятельно снимать жильё и устраивать быт, конечно, они понадобятся. Но сейчас мысли не об этом», — заявил Василий Демченко. ⠀ ⠀

Отметим, что в шоу «Свободный лёд» Василий Демченко также рассказал о том, как проходил его уход из «Трактора» и о конфликте с Петерисом Скудрой. Зрители телеканала ОТВ смогут посмотреть полную версию интервью вратаря в пятницу, 18 сентября, после игры ЦСКА — «Металлург» и в воскресенье, 20 сентября, по окончании игры «Трактор» — «Амур».