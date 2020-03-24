Эксперт рассказал, стоит ли покупать валюту и накапливать наличные деньги

После падения цен на нефть многие люди бросились скупать доллары и евро.

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Из-за падения цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции в мире экономики произошли серьёзные изменения. В частности, стоимость рубля значительно снизилась, и многие люди бросились в банки, чтобы обменять валюту. А кто-то начал просто копить наличные деньги. Эксперт рассказал, что при текущем положении дел не стоит делать ни того, ни другого.

Как рассказал изданию «РИА Новости» менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис, в ближайшее время необходимости в долларах или евро не будет, поскольку, даже если в скором времени откроют границы, люди не сразу решатся на заграничный отдых.

«Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что не нужно поддаваться панике и скупать валюту в те моменты, когда в обменниках выстроилась очередь»,— говорит Эдгар Куплаис.

В пример эксперт приводит кризис конца 2014 года, когда россияне, скупив евро стоимостью почти по 100 рублей, впоследствии продавали валюту по низкому курсу.

Кроме того, не стоит увеличивать и запасы наличных денег, поскольку, например, во многих европейских странах на время пандемии отказались от их оборота с целью соблюдения эпидемиологических норм. Не исключено, что в России может возникнуть подобная ситуация.

Не стоит бездумно скупать и подешевевшие ценные бумаги, так как после стабилизации экономической ситуации предприятие, в которое вложены деньги, может оказаться банкротом. Если уж так хочется куда-то инвестировать, то лучше всего вкладывать деньги в те компании, которые имеют маленький долг и являются действительно крупными и проверенными временем предприятиями.