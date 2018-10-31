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/ Новый способ «воскрешения» людей предложили российские ученые

Новый способ «воскрешения» людей предложили российские ученые

Создатели уже провели эксперимент на червях.
сегодня в 21:00
  |  Наука

Ученые из России предложили новый метод заморозки различных веществ и тканей. Методика, названная «Акустическая заморозка», открывает новые перспективы для так называемых криопациентов, то есть людей, замороженных после смерти в надежде на воскрешение в будущем, пишет газета «Известия»

Крионировав умершего человека, хуже мы не сделаем. Я захотел сохранить мозг своего деда, чтобы имелся шанс восстановить его личность. При хорошем стечении обстоятельств прогресс не остановится, возникнут технологии восстановления тканей и органов, переноса создания в другое тело — возможно, искусственное. И многие люди смогут жить снова. — рассказал «Известиям» президент фонда «Наука за продление жизни» Михаил Батин.

По мнению главного конструктора компании «Акустическая заморозка» Дмитрия Балоболина, в нынешней концепции криосохранения существует противоречие, которое состоит в том, что охлаждению подвергается уже мертвый мозг.

Сейчас замораживать живого человека по закону нельзя. Но ведь если мы заморозим уже мертвый мозг, то что получим в итоге? На мой взгляд, применение криопротекторов подходит для хранения органов, например сердца, которое живет еще несколько часов после смерти человека. Но мозг надо замораживать, пока он еще жив, и в этом основная юридическая проблема, которая вряд ли будет решена в ближайшее время. — пояснил Дмитрий Балоболин «Известиям».

Разработчики уже провели успешный эксперимент по заморозке и оживления червей-нематод. Их заморозили и хранили в течении двух недель при температуре в -18 градусов. После разморозки выжило 95% червей. Создатели отмечают, что беспозвоночные не справлялись с шоковой заморозкой.

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