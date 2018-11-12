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/ О новом элементе в таблице Менделеева рассказал российский ученый

О новом элементе в таблице Менделеева рассказал российский ученый

Юрий Оганесян о оганесоне, который назвали в его честь.
сегодня в 21:00
  |  Наука

Сотрудники Объединенного института ядерных исследований готовятся запустить уникальную установку — «Фабрику СТЭ» для исследования открытых и синтеза новых сверхтяжелых химических элементов, сообщает газета «Известия».

Академик Российской Академии Наук, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ Юрий Цолакович Оганесян рассказал, что «классическая» теория предсказывала 100 элементов, а сейчас открыто 118. Он считает, на этом останавливаться нельзя.

Научный поиск — вещь не только странная, но и изнурительная. Это как идешь по тропинке в лабиринте, а потом видишь тупик. Должен вернуться назад и пойти по-другому пути. Опять тупик, опять назад. Нужно иметь терпение, чтобы продолжать многие годы это странное занятие. Говорят, что, если из ста попыток семь удачных, это гениально.— рассказал Юрий Оганесян.

Рассказал ученый и о самом последнем открытом элементе таблицы Менделеева — оганесоне. Благородный газ был назван в честь самого Юрия Оганесяна

118-му элементу в таблице Д. И. Менделеева уготовлено место в последней группе благородных газов. Он замыкает седьмой ряд таблицы элементов. В какой степени он будет проявлять свойства благородного газа, нам пока неизвестно. — поделился ученый.

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