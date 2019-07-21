Игроки «Трактора» отправились на тренировочный сбор в Словению

В Марибор поехали 36 игроков.



Игроки челябинской хоккейной команды «Трактор» отправились в Словению на тренировочный сбор. Хоккеисты пробудут в Мариборе с 21 июля по 3 августа. На последнее число их пребывания в Словении, запланирован контрольный матч против «MAC Ujbuda».

На официальном сайте ХК «Трактор» опубликован состав команды на тренировочный сбор.



«Вратари: Василий Демченко, Иван Федотов, Сергей Мыльников и Никита Подскребалин. Защитники: Дмитрий Алексеев, Артем Бородкин, Ессе Виртанен, Илья Гатиятулин, Богдан Жиляков, Игорь Исаев, Дмитрий Калинин, Илья Карпухин, Леонид Лавриненко, Виталий Меньшиков, Сергей Терещенко, Александр Шепелев и Ник Бэйлен. Нападающие: Егор Бабенко, Томаш Гика, Антон Глинкин, Андрей Ерофеев, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Алексей Кручинин, Федор Малыхин, Артем Пеньковский, Александр Подкорытов, Андрей Попов, Лукаш Седлак, Егор Степанов, Никита Тертышный, Александр Тридчиков, Кристиан Томас, Егор Фатеев, Александр Шаров и Марсель Шолохов», — сообщается на сайте клуба.

Отметим, что из-за небольшого повреждения голкипер Владислав Сухачев остался в Челябинске. Здесь он будет восстанавливаться и тренироваться по индивидуальной программе.

