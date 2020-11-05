Экологи Челябинской области просят не «спасать» лебедей на водоёмах

Птицы спокойно переносят низкие температуры.

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Всё чаще в Министерство экологии Челябинской области поступают звонки от неравнодушных граждан о том, что они обнаружили лебедей на водоёмах региона. Жители считают, что птицы находятся в опасности.

Замминистра экологии Виталий Безруков рассказал, что людям не стоит беспокоиться — лебеди спокойно выдерживают низкие температуры и могут находиться на водоёмах даже в зимний период, только если нет явных признаков повреждения.

«Птицы сами понимают, когда им лучше покинуть водоём, и могут находиться на нём до конца ноября. Отметим, что все полученные обращения от жителей Челябинской области оперативно проверяются, специалисты выезжают на место и оценивают состояние птиц. А в случае необходимости доставляют к ветеринарам», — рассказал Виталий Безруков.

К слову, сотрудники Отдела федерального государственного надзора на прошлой неделе дважды оперативно выезжали на место, где жители заметили пернатых — на реке Юрюзань в посёлке Александровка Кусинского района и на озере Малый Кременкуль Сосновского района Челябинской области. Они на месте проверили состояние и здоровье птиц.

«Лебедя в Кусинском районе не оказалось на месте. В случае если птица вновь появится на озере, специалист повторно выедет на обозначенную территорию. Лебедь на озере Малый Кременкуль был визуально осмотрен специалистом. Повреждений крыльев, видимых и невидимых травм на теле птицы замечено не было», — заявил замминистра экологии Челябинской области.

К слову, на озёрах Челябинской области даже зимой остаются незамерзающие участки воды с необходимой лебедям кормовой базой. Также птицы могут выбрать водоём в качестве временного места обитания между прилетом и отлетом.