Память Танкограда увековечат на железнодорожном вокзале Челябинска

У здания появится мемориальный знак.

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В Челябинске увековечат память Танкограда. Мемориальный знак «Челябинск — Танкоград» установят на здании железнодорожного вокзала. Такое решение единогласно поддержали на октябрьском заседании гордумы.



Именно на перрон № 1 во время войны прибыли первые эшелоны с эвакуированными работниками предприятий Ленинграда, а также всё необходимое оборудование. С него же уезжали на фронт и изготовленные в Челябинске танки. По задумке знак будет рассказывать горожанам и гостям города о вкладе Челябинска в победу в Великой Отечественной войне. Отметим, что согласовывать проект начали ещё в декабре 2019 года.

«Всё в этом проекте символично! И место его размещения, и время принятия решения в год 75-летия Победы и 100-летия отечественного танкопрома. Пять плит с информацией о подвиге танкоградцев, Указе Президента РФ и законе Челябинской области из белого мрамора знаменитой Коелги, родины дважды Героя Советского Союза танкиста № 1 Семена Хохрякова, и золоченые медальоны с изображением боевой техники, гербами России и нашей области работы мастеров Златоуста символизируют труд всех южноуральцев в те суровые годы. В высоком звании Челябинска — Танкограда — города трудовой доблести есть вклад тружеников всего Южного Урала!» — отметили председатель попечительского совета Фонда, координатор инициативной группы Игорь Михайлов и Герой России Сергей Зяблов.

Добавим, место установки мемориального знака согласовано с руководством ЮУЖД. Сейчас идет изготовление мраморных плит и нанесение надписей.