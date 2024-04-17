Центр коллективного пользования «Экоаналитика» открыт в ЮУрГУ

Здесь можно точно и качественно определить загрязняющие вещества

В Южно-Уральском государственном университете открылась уникальная для региона лаборатория — центр коллективного пользования «Экоаналитика», сообщает пресс-служба вуза. Впервые в регионе здесь собран полный набор современного оборудования для химико-экологического анализа.

В состав лаборатории входит передвижной экологический пост — экоавтомобиль, который автоматически отбирает пробы воздуха и определяет массовые концентрации загрязняющих веществ. Также здесь есть масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, газохроматографический комплекс, жидкостный хроматограф — эти приборы могут определять химический состав вещества с высокой точностью — до 10-9ppb.

«Наши приборы помогут определить массовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе, почве и воде. Например, способны анализировать углеводородный состав проб воздуха и воды, обнаружить формальдегид, фенол, бензопирен и другие опасные вещества», — рассказывает директор ЦКП «Экоаналитика» Наталья Шинкарук.

Кроме того, приборы можно использовать для контроля качества пищевой, в том числе алкогольной, продукции, а также парфюмерии, лекарств. Или для определения алкоголя, наркотиков, отравляющих веществ в тканях и крови человека.

Со временем возможностями приборов ЦКП «Экоаналитика» смогут воспользоваться не только сотрудники ЮУрГУ, но и другие государственные и коммерческие предприятия Челябинской области. Подробнее ознакомиться с характеристиками и возможностями оборудования можно на сайте центра.

Центр коллективного доступа «Экоаналитика» создан при софинансировании бюджета Челябинской области в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» и стратегического проекта «Экосреда постиндустриальной агломерации», реализуемого Институтом естественных и точных наук ЮУрГУ.

Ранее в Челябинске, на базе ЧелГУ, был открыт Центр коллективного пользования inSmart. Этой весной он получил аккредитацию Сколково. Центр поможет бизнесу минимизировать расходы на разработку инновационных продуктов в сфере приборостроения.

