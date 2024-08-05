Среднемесячная зарплата в Челябинской области увеличилась на 23%

Служба статистики подвела итоги пяти месяцев 2024 года

С января по май 2024 года в Челябинской области продолжила расти заработная плата. За пять месяцев она увеличилась на 23,2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные сообщает министерство экономического развития региона со ссылкой на Челябинскстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 67 227,5 рубля. Реальная зарплата (она скорректированная на инфляцию) за январь — май 2024 года увеличилась на 14,5%.

Наибольшие уровни оплаты труда зафиксированы в финансовой и страховой сфере (88 866 рублей), в отрасли информации и связи (85 698 рублей), профессиональной и научной деятельности (83 245 рублей). Меньше всего платят в образовании (49 439 рублей), сфере недвижимости (42 459 рублей), гостиницах и общепите (38 284 рубля).





Больше всего за пять месяцев прибавили зарплаты в сфере культуры и спорта (44,6%), сельском и лесном хозяйстве (33,5%), обрабатывающем и промышленном производстве (28,7% и 28% соответственно).

С 2019 года, за пять лет, зарплата в Челябинской области выросла в два раза.

«Растут наиболее важные для наших граждан показатели. Если сравнивать с первым кварталом 2019 года, начисленная зарплата увеличилась в регионе в два раза, реальная зарплата (с учетом инфляции) — на 36%, реальные среднедушевые доходы — на 20%»,— отмечал губернатор Алексей Текслер во время обращения к ЗСО.

Увеличение доходов связано в том числе с ростом конкуренции работодателей за профессиональные кадры. В настоящее время в регионе установился рекордно низкий показатель безработицы — менее 0,5%.

