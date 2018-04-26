Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.75 +0.09 75.33 +0.12
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции

Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции

Персонал обучат тактике действий в опасных ситуациях.
сегодня в 15:39
  |  Общество

В местах отдыха детей в Челябинской области будут работать сотрудники полиции. Они проследят за порядком и общественной безопасностью, а также защитят несовершеннолетних от преступных посягательств. Такое решение приняли в областной межведомственной комиссии. Кроме того, правоохранители проведут специальный инструктаж с персоналом лагерей. Им расскажут, как нужно действовать в опасных ситуациях.

Детский оздоровительный отдых — это крайне важный вопрос, который требует пристального внимания, особенно если это касается безопасности. Мы должны детально подготовиться к летней кампании, не упуская ни одного аспекта, все риски должны быть минимизированы, а персонал, работающий с детьми, должен соответствовать требованиям и быть подготовленным к работе в чрезвычайной ситуации. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Всего в Челябинской области планируют открыть 821 летний лагерь. Большинство из них — 739 — лагеря дневного пребывания, 69 — загородные лагеря. Также дети смогут отдохнуть в 11 палаточных лагерях и 2 лагерях труда и отдыха. В организациях продолжают активную подготовку к началу сезона.

Составлены графики приемки организаций отдыха детей и их оздоровления в 2018 году. По состоянию на 5 апреля 2018 года подано 681 заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения от организаций отдыха детей и их оздоровления, открывающихся в 1 смену. В настоящее время руководителями детских лагерей заключаются договоры на поставку продуктов питания, организацию охраны лагеря, проведение акарицидной обработки территорий; осуществляется подбор персонала в соответствии с установленными требованиями. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года проводится в плановом режиме. — добавил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Общество
Торговый центр в Магнитогрске не прошел проверку на безопасность
19.04.2018
Торговый центр в Магнитогрске не прошел проверку на безопасность
Общество
Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность переходов возле школ на Южном Урале
12.04.2018
Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность переходов возле школ на Южном Урале
Общество
Участникам и зрителям танцевального Чемпионата гарантируют безопасность
03.04.2018
Участникам и зрителям танцевального Чемпионата гарантируют безопасность
Общество
Росгвардия обеспечивает безопасность «Лыжни России-2018» на Южном Урале
10.02.2018
Росгвардия обеспечивает безопасность «Лыжни России-2018» на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршруток
сегодня в 19:20
Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршруток
Хоккей
«Эта бронза для нас как золото»
сегодня в 18:30
«Эта бронза для нас как золото»
Хоккей
«Команда играла в тот хоккей, в который надо было играть»
сегодня в 18:18
«Команда играла в тот хоккей, в который надо было играть»
Общество
Долгострой в Чебаркуле добавлен в план решения проблем дольщиков
сегодня в 18:14
Долгострой в Чебаркуле добавлен в план решения проблем дольщиков
Происшествия
Пьяный бесправник разбил машину друга в его день рождения
сегодня в 16:49
Пьяный бесправник разбил машину друга в его день рождения
Общество
Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске
сегодня в 16:43
Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске
Общество
Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции
сегодня в 15:39
Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции
Общество
Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область
сегодня в 15:01
Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6