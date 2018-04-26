/ Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции

Персонал обучат тактике действий в опасных ситуациях.

В местах отдыха детей в Челябинской области будут работать сотрудники полиции. Они проследят за порядком и общественной безопасностью, а также защитят несовершеннолетних от преступных посягательств. Такое решение приняли в областной межведомственной комиссии. Кроме того, правоохранители проведут специальный инструктаж с персоналом лагерей. Им расскажут, как нужно действовать в опасных ситуациях.

Детский оздоровительный отдых — это крайне важный вопрос, который требует пристального внимания, особенно если это касается безопасности. Мы должны детально подготовиться к летней кампании, не упуская ни одного аспекта, все риски должны быть минимизированы, а персонал, работающий с детьми, должен соответствовать требованиям и быть подготовленным к работе в чрезвычайной ситуации. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Всего в Челябинской области планируют открыть 821 летний лагерь. Большинство из них — 739 — лагеря дневного пребывания, 69 — загородные лагеря. Также дети смогут отдохнуть в 11 палаточных лагерях и 2 лагерях труда и отдыха. В организациях продолжают активную подготовку к началу сезона.

Составлены графики приемки организаций отдыха детей и их оздоровления в 2018 году. По состоянию на 5 апреля 2018 года подано 681 заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения от организаций отдыха детей и их оздоровления, открывающихся в 1 смену. В настоящее время руководителями детских лагерей заключаются договоры на поставку продуктов питания, организацию охраны лагеря, проведение акарицидной обработки территорий; осуществляется подбор персонала в соответствии с установленными требованиями. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года проводится в плановом режиме. — добавил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.