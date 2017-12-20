/ Современный эко-парк появится на северо-западе Челябинска

Выбранный проект воплотят в 2018 году.

Накануне в Челябинске подвели итоги архитектурного конкурса по реконструкции одного из городских парков. В 2018 году преобразится эко-парк «Северо-Западный», распложенный в Курчатовском районе. Лучшим стал проект, предусматривающий обзорную площадку. Он и получил первое место среди 27 предоставленных работ.



Уже в следующем году, в рамках программы «Формирование современной городской среды, жители города смогут увидеть реализацию проекта-победителя. Кроме того, мы планируем использовать и некоторые интересные элементы проекта «Духи Урала». — рассказал сайту «Первый областной» председатель Комитета архитектуры и градостроительства Сергей Репринцев.

Отметим, также подвели итоги конкурса на разработку проектов нестационарных торговых объектов и торгово-остановочных комплексов.

