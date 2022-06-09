ЕГЭ по обществознанию 9 июня напишут 6000 выпускников Челябинской области

Этот необязательный для получения аттестата экзамен школьники выбирают чаще всего

Выпускники Челябинской области сегодня, 9 июня, будут сдавать ЕГЭ по обществознанию. В этом году принять участие в самом популярном экзамене по выбору планируют 6000 человек, сообщает пресс-служба регионального Минобра.



«Не первый год обществознание у наших выпускников сохраняет лидирующие позиции в качестве экзамена по выбору. Это объясняется тем, что результаты ЕГЭ по данному предмету принимаются на многие гуманитарные направления в качестве вступительного экзамена. Результаты участникам экзамена станут известны не позднее 24 июня», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из 25 заданий. На их выполнение отводится 210 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию в этом году составляет 42 балла.

Участникам ЕГЭ во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. За нарушение этих правил в Челябинской области с экзамена удалили уже трех человек: двоих — с ЕГЭ по физике и истории, еще одного — с математики профильного уровня.

По всем вопросам организации и проведения экзамена в Челябинской области можно обращаться по телефону горячей линии 8 (351) 263-25-17.