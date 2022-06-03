В Челябинской области во время сдачи ЕГЭ по математике обнаружили шпаргалку у одного школьника. За нарушение требований порядка проведения экзамена он был удален из аудитории. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«Государственная итоговая аттестация в области проходит штатно. Во всех аудиториях, задействованных для проведения ЕГЭ, велось видеонаблюдение в онлайн-режиме. С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок. В целом экзамен прошел в соответствии с требованиями Порядка проведения ЕГЭ», — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.
В Минобре уточнили, что инцидент произошел 2 июня. Ребята в этот день сдавали математику профильного уровня.
Сегодня участники ЕГЭ пишут экзамен базового уровня. Тестирование по предмету является обязательным для получения аттестата за 11-й класс.
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