Двух школьников из Челябинской области удалили с ЕГЭ из‑за шпаргалок

Пересдать выпускники смогут лишь в следующем году

В Челябинской области в день проведения ЕГЭ по физике и истории с экзамена удалили двух школьников. Инцидент произошел в Кунашакском районе, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.



«Для этих участников ЕГЭ возможность пересдать экзамен по выбору предусмотрена лишь в следующем году. Хотим напомнить выпускникам, что видеонаблюдение ведется во всех аудиториях проведения экзаменов и организовано как на областном, так и на федеральном уровне. Любое нарушение будет замечено и зафиксировано», — отметил директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

ЕГЭ по физике и истории в Челябинской области писали 6 июня. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня. Резервный день по физике и истории состоится 30 июня.

Следующий ЕГЭ пройдет 9 июня. Более 6000 выпускников региона напишут экзамен по обществознанию.

Ранее школьника из Челябинской области прогнали с ЕГЭ по математике. Предмет является обязательным для получения аттестата за 11-й класс. Причиной также стала шпаргалка. Других серьезных нарушений в регионе не зафиксировано.