На 33% подешевела капуста в Челябинской области

Снизилась стоимость и других социально значимых продуктов

Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области опубликовали изменения цен на социально значимые продукты питания в Челябинской области. С 6 мая по 7 июня сильнее всего в регионе подешевела белокочанная капуста. Стоимость одного килограмма овоща снизилась на 33,6%, или на 28,1 рубля.

Также в начале июня десяток яиц можно купить на 15,3 рубля дешевле (–18,3%), чем в мае. Килограмм пшеничной муки стал стоить дешевле на 8,5%.





На некоторые жизненно необходимые продукты цены, напротив, выросли. Сильнее всего за месяц подорожал картофель. Цена за килограмм выросла на 5,9%, или на 3,5 рубля. Литр подсолнечного масла стал стоить дороже на 5,4% (+6,4 рубля), килограмм говядины — на 3,4% (+17,9 рубля).

«Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 9 позиций показали снижение цен за месяц, а 5 — рост. Увеличение цены на картофель в начале лета — ежегодный сезонный фактор», — отмечают в пресс-службе КСП региона.

Анализ цен провело министерство сельского хозяйства Челябинской области, учитывая стоимость продуктов в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», Spar.