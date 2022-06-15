Сервис проверки результатов ЕГЭ перестал работать в Челябинской области

Рассказываем, как еще школьники могут узнать свой балл

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 15 июня начал выдавать ошибку и оказался недоступен для пользователей. По предварительной информации, сайт не выдержал нагрузки. В ближайшее время на нем должны были появиться результаты ЕГЭ по обязательному для получения аттестата об окончании 11 классов предмету — русскому языку.



В Челябинской области его сдавали 14 тысяч выпускников. Причем ЕГЭ по русскому языку проходило два дня. В региональном Минобре предупреждали, что результаты тестирования станут известны не позднее 17 июня.

«Свои результаты участники экзаменов могут узнать в школах, а также с этого года это можно сделать, воспользовавшись порталом госуслуг. Получить их можно, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел „Документы“ в подразделе „Образование“, либо через мобильное приложение „Госуслуг“. Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора», — сообщили в челябинском региональном центре оценки качества образования.

Также в регионе действует горячая линия по всем вопросам организации и проведения ЕГЭ — 8 (351) 263-25-17.